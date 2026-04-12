Ascoli l’ultimo dialogo di Paolo Annibali | 50 opere tra storia e arte

Sabato 11 aprile, la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ha aperto le sue porte a una grande quantità di visitatori per l’inaugurazione di una mostra dedicata a Paolo Annibali. L’esposizione presenta cinquanta opere che spaziano tra storia e arte, attirando un pubblico vario e appassionato. L’evento si è concluso con un momento di commiato collettivo, rendendo l’installazione un’occasione di ricordo e riflessione.

La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ha accolto sabato 11 aprile una folla numerosa per l’inaugurazione della mostra dedicata a Paolo Annibali, un evento che ha trasformato il tributo artistico in un momento di profondo commiato collettivo. L’esposizione, intitolata Eppure tutto resta: conversazioni con i classici, presenta oltre 50 opere tra sculture e disegni, frutto di un progetto concepito dall’artista stesso insieme al curatore Stefano Papetti prima del decesso dell’autore avvenuto nel giugno 2025. Un dialogo materico tra scultura contemporanea e maestri del passato. L’allestimento proposto nella struttura museale asciana non si configura come una semplice rassegna retrospettiva, ma come un percorso intellettuale strutturato per far dialogare la sensibilità moderna con la tradizione classica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, l’ultimo dialogo di Paolo Annibali: 50 opere tra storia e arte Ascoltare l’arte, dialogo tra opere e musicaLa musica è sempre più parte dell’esperienza al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni che con il supporto e la concezione di... L’Ateneo di Firenze tra le top 50 università al mondo in Storia dell’ArteFirenze, 25 marzo 2026 – Tra le migliori 50 università del mondo per lo studio della storia dell’arte.