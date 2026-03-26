A Cernobbio sono aperte tre mostre distribuite in diversi spazi della città. Tra le esposizioni, una dedicata all’artista Dall’Osso e alle sue sculture realizzate con scarti industriali. A Milano, invece, è in corso il progetto triennale

MILANO "Ombre e Presenze" è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria "Galp". É un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell’assenza, della materia e della sua "dissoluzione nello spazio". Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa nella città, con opere nelle piazze e nei giardini. Ciascuna mostra della durata di circa sei mesi mette al centro tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell’essere "qui e ora". Dopo la prima edizione del 2025 dedicata a Stefano Bombardieri e ai suoi famosi e imponenti rinoceronti che hanno popolato le vie di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cernobbio galleria d’arte. Tre mostre diffuse nella città. L’artista Dall’Osso e la scultura: "Opere con scarti industriali"

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Temi più discussi: A Cernobbio la leggerezza poetica delle sculture di Davide Dall’Osso; Figure misteriose animano lo spazio pubblico: la mostra diffusa di Davide Dall’Osso a Cernobbio; Cernobbio galleria d’arte. Tre mostre diffuse nella città. L’artista Dall’Osso e la scultura: Opere con scarti industriali; Tracce, incanto e forza dell’arte diffusa.

Cernobbio galleria d’arte. Tre mostre diffuse nella città. L’artista Dall’Osso e la scultura: Opere con scarti industrialiIl progetto espositivo si sviluppa come un percorso dove ogni installazione è una traccia lasciata. É organizzato dal Comune e dalla galleria Galp, ogni esposizione resterà per sei mesi. ilgiorno.it

TRACCE di Davide Dall’Osso: Mostra di arte diffusa a Cernobbio, a cura di Francesca Bogliolo, fino al 4 ottobre 2026Ombre e Presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria GALP concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell’assenza, della mate ... liquidarte.it

Rassegna stampa della mostra diffusa “Tracce” di Davide Dall’Osso organizzata in collaborazione con il Comune di Cernobbio http://art-photo-impact.giodal.it/tracce Francesca Bogliolo Davide Dall'Osso Comune di Cernobbio Villa Bernasconi Studio Batt - facebook.com facebook