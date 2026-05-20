Dal crac dei monopattini all' e-grocery | come Everli di Salvatore Palella prova a cambiare la spesa dei milanesi

Da inizio 2023, Claudio ha effettuato circa 7.000 consegne di spesa a domicilio, con una media di circa nove consegne al giorno. La sua attività si inserisce in un panorama in evoluzione, in cui servizi di consegna a domicilio si sono diffusi rapidamente. Tra i vari operatori presenti nel settore, un'azienda di e-grocery sta cercando di attrarre clienti puntando su velocità e praticità, affrontando anche sfide legate alla logistica e alla concorrenza nel mercato milanese.

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