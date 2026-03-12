Unbarrier ha avviato un progetto per modificare i locali di Milano, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità di bar e ristoranti. L’iniziativa si propone di rendere più fruibili gli spazi pubblici, partendo dalla convinzione che l’inclusione si realizzi anche attraverso la possibilità di accedere facilmente ai locali della città. Il progetto coinvolge diversi esercizi situati nel capoluogo lombardo.

Rendere accessibile un bar o un ristorante significa rendere accessibile la città. L’idea da cui nasce Unbarrier parte da qui, dal riconoscimento che la vera inclusione si misura negli spazi della vita quotidiana. Non nelle dichiarazioni, ma nei luoghi in cui si entra per bere un caffè, cenare con gli amici o fermarsi per un aperitivo. Il progetto è stato presentato a Milano negli spazi di Combo Milano da YAM112003 e Just People, con il patrocinio del Comune di Milano e di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. L’obiettivo è semplice nella formulazione e complesso nella realizzazione: aiutare i locali dell’ospitalità a superare barriere fisiche e culturali, rendendo l’esperienza di consumo davvero aperta a tutte le persone. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Unbarrier prova a cambiare i locali milanesi

