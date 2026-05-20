Oggi si svolgerà l’esame di un decreto fiscale in Parlamento, con circa cinquanta emendamenti all’ordine del giorno. L’Assemblea discuterà e voterà il provvedimento entro la giornata di mercoledì 20 maggio. Tra le novità previste ci sono misure che riguardano il concordato e la rottamazione. La discussione si svolge in un contesto di approvazione finalizzata a dare il via libera definitivo al testo.

L’Aula della Camera ha approvato con 169 voti favorevoli e 93 contrari (quattro gli astenuti) la questione di fiducia posta dal Governo per il via libera definitivo al Dl fisco, nel testo identico a quello licenziato dal Senato la settimana scorsa. L’Assemblea procederà quindi all’esame dei circa 50 ordini del giorno al testo e al voto finale atteso entro oggi, mercoledì 20 maggio. Si tratta dello stesso testo che era stato licenziato la scorsa settimana in Senato. A Palazzo Madama, il provvedimento - «un omnibus» secondo le opposizioni - ha inglobato misure come l’apertura della rottamazione quinquies alle cartelle per multe stradali, Imu, Tari e rette scolastiche, ma anche il nuovo regime fiscale agevolato per imprese e lavoratori coinvolti nell’America’s Cup di Napoli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dal concordato alla rottamazione: ok alla fiducia al decreto fiscale, le novità in arrivo

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