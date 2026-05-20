Dal centro analisi al colosso con 150 sedi in Lombardia e che a Monza oggi si è ampliato con un nuovo ambulatorio da 500 mq

Il Centro Analisi Monza, aperto nel 1970, è stato a lungo un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo servizi di analisi cliniche e visite specialistiche. Nel corso degli anni, l’azienda si è ampliata fino a diventare un grande gruppo con 150 sedi in Lombardia. Oggi, a Monza, ha inaugurato un nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati, segnando un ulteriore passo nello sviluppo della rete. L'apertura si inserisce in un percorso di crescita che dura ormai oltre cinque decenni.

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