Dal centro analisi al colosso con 150 sedi in Lombardia e che a Monza oggi si è ampliato con un nuovo ambulatorio da 500 mq
Il Centro Analisi Monza, aperto nel 1970, è stato a lungo un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo servizi di analisi cliniche e visite specialistiche. Nel corso degli anni, l’azienda si è ampliata fino a diventare un grande gruppo con 150 sedi in Lombardia. Oggi, a Monza, ha inaugurato un nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati, segnando un ulteriore passo nello sviluppo della rete. L'apertura si inserisce in un percorso di crescita che dura ormai oltre cinque decenni.
Era il 1970 quando in città ha aperto i battenti il Centro Analisi Monza. Per intere generazioni di figli di Teodolinda era il centro dove andare a fare gli esami del sangue e le visite specialistiche. Il Cam, un punto di riferimento e un presidio sanitario diventato familiare e caro a tanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dal centro analisi al colosso con 150 sedi e che a Monza oggi si è ampliato con un nuovo ambulatorio da 500 mq
Leggi anche: Farmacia di Spezzano, inaugura un nuovo ambulatorio con telemedicina, screening e analisi
Con un incremento del 2,1% nel 2025 le esportazioni della Lombardia verso gli USA crescono nonostante i dazi. E’ quanto emerge da un'analisi condotta dal Centro Studi Tagliacarne e pubblicata nell’articolo Varese traina le vendite estere della regione facebook
La manifattura verso un 2026 con fatturato stabile a 1.168 miliardi. L'analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia. Nell'orizzonte al 2030 in crescita all'1% #ANSA x.com