Dal centro analisi al colosso con 150 sedi in Lombardia e che a Monza oggi si è ampliato con un nuovo ambulatorio da 500 mq

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Analisi Monza, aperto nel 1970, è stato a lungo un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo servizi di analisi cliniche e visite specialistiche. Nel corso degli anni, l’azienda si è ampliata fino a diventare un grande gruppo con 150 sedi in Lombardia. Oggi, a Monza, ha inaugurato un nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati, segnando un ulteriore passo nello sviluppo della rete. L'apertura si inserisce in un percorso di crescita che dura ormai oltre cinque decenni.

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Era il 1970 quando in città ha aperto i battenti il Centro Analisi Monza. Per intere generazioni di figli di Teodolinda era il centro dove andare a fare gli esami del sangue e le visite specialistiche. Il Cam, un punto di riferimento e un presidio sanitario diventato familiare e caro a tanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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