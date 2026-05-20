Dal centro analisi al colosso con 150 sedi e che a Monza oggi si è ampliato con un nuovo ambulatorio da 500 mq

Nel 1970 è stato inaugurato il Centro Analisi Monza, diventato nel tempo un punto di riferimento per le analisi cliniche in città. Nel corso degli anni, l’azienda si è espansa fino a diventare un gruppo con circa 150 sedi distribuite sul territorio. Oggi, a Monza, è stato aperto un nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati, ampliando così i servizi disponibili nella zona. L’apertura rappresenta l’ultimo passo di un percorso di crescita iniziato più di cinquant’anni fa.

Era il 1970 quando in città ha aperto i battenti il Centro Analisi Monza. Per intere generazioni di figli di Teodolinda era il centro dove andare a fare gli esami del sangue e le visite specialistiche. Il Cam, un punto di riferimento e un presidio sanitario diventato familiare e caro a tanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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