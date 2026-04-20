Farmacia di Spezzano inaugura un nuovo ambulatorio con telemedicina screening e analisi

Venerdì 24 aprile alle 10.30 si terrà l'inaugurazione di un nuovo ambulatorio presso la Farmacia comunale di Spezzano, situata in piazza Falcone e Borsellino. L’ambulatorio si trova con ingresso nel parcheggio sul retro e offrirà servizi di telemedicina, screening e analisi cliniche. La struttura sarà aperta alla clientela e rappresenta un ampliamento dei servizi sanitari disponibili nella zona.