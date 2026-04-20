Farmacia di Spezzano inaugura un nuovo ambulatorio con telemedicina screening e analisi
Venerdì 24 aprile alle 10.30 si terrà l'inaugurazione di un nuovo ambulatorio presso la Farmacia comunale di Spezzano, situata in piazza Falcone e Borsellino. L’ambulatorio si trova con ingresso nel parcheggio sul retro e offrirà servizi di telemedicina, screening e analisi cliniche. La struttura sarà aperta alla clientela e rappresenta un ampliamento dei servizi sanitari disponibili nella zona.
Venerdì 24 aprile, alle ore 10.30, verrà inaugurato il nuovo ambulatorio presso la Farmacia comunale di Spezzano (piazza Falcone e Borsellino), con ingresso sul parcheggio nel retro. Un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di prossimità a favore della cittadinanza.Il nuovo spazio.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
A Lampedusa s'inaugura il nuovo ambulatorio oncologico decentrato, cerimonia con il ministro SchillaciIl ministro della Salute Orazio Schillaci sarà domani, mercoledì 11 febbraio, a Lampedusa per l’avvio operativo dell’ambulatorio oncologico...
Santa Sofia, lavori alla farmacia comunale: con i fondi del Pnrr ampliati i servizi di telemedicina e acquistati nuovi arrediGrazie ai finanziamenti del Pnrr, le farmacie rurali situate nei comuni o nei centri con meno di 5.