In paese è arrivato un nuovo supermercato da 1.500 mq | sarà aperto tutti i giorni

In paese è stato inaugurato un nuovo supermercato di 1.500 metri quadrati, situato in una zona recentemente ristrutturata. Il negozio sarà aperto tutti i giorni, offrendo una vasta gamma di prodotti ai clienti. L'apertura ha attirato l'attenzione della comunità locale, interessata a conoscere le nuove modalità di spesa e i servizi disponibili. La struttura rappresenta un intervento significativo nel panorama commerciale del territorio.

"Con grande piacere annunciamo la riapertura di un nuovo e importante punto vendita a Toscolano Maderno, in uno spazio completamente rinnovato e moderno, che restituisce al territorio un'esperienza di spesa pratica, confortevole e di qualità". Così l'azienda Migross nell'annunciare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Inaugurato un nuovo supermercato Lidl a Misilmeri: sarà aperto tutti i giorni della settimanaInaugurato stamattina (giovedì 18 maggio) a Misilmeri il nuovo supermercato Lidl. Leggi anche: Nuovo supermercato nel Comasco: apre il punto vendita da 1.500 mq sulla Varesina Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'Italia dei redditi: un Paese a più marce; In paese è arrivato un nuovo supermercato da 1.500 mq: sarà aperto tutti i giorni - BresciaToday; Honda si ritira dalle sponde della Corea del Sud; Youri Djorkaeff: Abbiamo cambiato il paese. 4 di sera. . "Noi, in questo Paese, l’antisemitismo l’abbiamo combattuto, ma forse non abbastanza, perché c’è ancora e c’è di più” Paola De Micheli a #4disera - facebook.com facebook Non si fermano gli attacchi nel Paese nonostante la tregua. Il presidente Aoun ha sottolineato: "Se Tel Aviv pensa di raggiungere la sicurezza attraverso la violenza e le distruzioni, si sbaglia". x.com