La famiglia Friedkin sta guidando un cambiamento nella gestione della squadra, con il coinvolgimento diretto in operazioni di mercato e progetti infrastrutturali. Recentemente, ci sono stati interventi mirati, tra cui un blitz per il giocatore Malen e lo sviluppo del progetto Pietralata. Il presidente della società si presenta spesso con un atteggiamento deciso, indossa occhiali scuri e mostra una certa freddezza nelle decisioni, mantenendo un approccio rapido e strategico nelle trattative.

Houston, non ci sono problemi. E qualora ve ne fosse uno, "Don’t worry”, direbbe lui, ci sono io, “Non preoccupatevi”. Tutti i grandi club hanno front-men la cui potenza mediatica attraversa i continenti. La Roma ha scoperto nell’anno di grazia 2026 la forza di Ryan Friedkin, figlio e vice del presidente Dan: giovane rampante, Ray-Ban scuri d’ordinanza, ma con una calma e una freddezza che solo figure di grande esperienza del passato possiedono. Se la stagione della Roma è sbocciata in primavera, anche secondo la narrazione del tecnico Gian Piero Gasperini (non uno qualsiasi), molto si deve proprio al nuovo volto della proprietà texana: è stato lui a chiudere in poche ore, per dire, l’affare Donyell Malen a gennaio, proprio nel momento di massima difficoltà per la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal blitz per Malen al progetto Pietralata, è sempre più la Roma di Ryan Friedkin

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