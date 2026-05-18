Roma il discorso motivazionale di Ryan Friedkin e una società sempre più presente

Dopo la recente vittoria nel derby, l’allenatore ha consolidato il suo legame con i tifosi della squadra. La società ha aumentato la propria presenza a Trigoria, cercando di gestire al meglio le attività e le strategie del club. Nel frattempo, il discorso motivazionale di un rappresentante della proprietà ha attirato l’attenzione, evidenziando un intervento volto a rafforzare il rapporto tra la dirigenza e i giocatori. La situazione si sta sviluppando in un clima di crescente coinvolgimento tra le parti.

Con la vittoria nel derby, Gian Piero Gasperini ha definitivamente conquistato il popolo giallorosso e ha ottenuto una maggiore presenza della società per coordinare al meglio il lavoro a Trigoria. Ryan Friedkin è arrivato nella Capitale la scorsa settimana e un retroscena svela come abbia contribuito a caricare la squadra prima del derby. Le parole pre-partita di Ryan Friedkin. La proprietà giallorossa ha compreso l’importanza del momento e Ryan è stato accanto sia alla squadra che a Gasperini nell’avvicinamento alla stracittadina. Il vicepresidente ha vissuto la giornata di domenica a Trigoria, viaggiando insieme allo staff in pullman verso lo Stadio Olimpico per la partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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