Roma il discorso motivazionale di Ryan Friedkin e una società sempre più presente

Da sololaroma.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente vittoria nel derby, l’allenatore ha consolidato il suo legame con i tifosi della squadra. La società ha aumentato la propria presenza a Trigoria, cercando di gestire al meglio le attività e le strategie del club. Nel frattempo, il discorso motivazionale di un rappresentante della proprietà ha attirato l’attenzione, evidenziando un intervento volto a rafforzare il rapporto tra la dirigenza e i giocatori. La situazione si sta sviluppando in un clima di crescente coinvolgimento tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la vittoria nel derby, Gian Piero Gasperini ha definitivamente conquistato il popolo giallorosso e ha ottenuto una maggiore presenza della società per coordinare al meglio il lavoro a Trigoria. Ryan Friedkin è arrivato nella Capitale la scorsa settimana e un retroscena svela come abbia contribuito a caricare la squadra prima del derby. Le parole pre-partita di Ryan Friedkin. La proprietà giallorossa ha compreso l’importanza del momento e Ryan è stato accanto sia alla squadra che a Gasperini nell’avvicinamento alla stracittadina. Il vicepresidente ha vissuto la giornata di domenica a Trigoria, viaggiando insieme allo staff in pullman verso lo Stadio Olimpico per la partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Roma, asse Dybala-Malen: Ryan Friedkin stringe per il rinnovoLa Roma accelera per blindare il proprio futuro offensivo e consegna a Gian Piero Gasperini le certezze necessarie in vista della prossima stagione.

Roma, Ryan Friedkin a Trigoria: vertice con GasperiniLa proprietà americana della Roma riprende il comando diretto delle operazioni a Trigoria per blindare il progetto tecnico e stabilizzare un ambiente...

ryan friedkin roma il discorso motivazionaleRyan Friedkin nello spogliatoio: Vi ringrazio, ora L’ultimo sforzoRyan Friedkin nello spogliatoio prima di Roma-Lazio: Vi ringrazio per il grande lavoro svolto durante questa stagione, ora L'ultimo sforzo ... siamolaroma.it

ryan friedkin roma il discorso motivazionaleRoma, il discorso di Ryan Friedkin alla squadra nello spogliatoio prima del derby: cosa ha detto ai giocatoriNon ha solo preso il pullman da Trigoria con i giocatori, ma prima della partita Ryan Friedkin ha fatto un lungo e sentito discorso alla squadra nello spogliatoio. Il vicepresidente della Roma ha chie ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web