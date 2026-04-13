Al via le iscrizioni ai nidi d' infanzia e open day per scegliere | da settembre nuova struttura con altri 30 posti

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2026-27 a Perugia. È prevista l'apertura di una nuova struttura che offrirà 30 posti in più rispetto alle strutture già esistenti. La città organizza anche gli open day dedicati ai genitori interessati, per conoscere le opportunità e i servizi disponibili. Le procedure di iscrizione sono state avviate e resteranno aperte fino a una data ancora da definire.

Tutto pronto per l'apertura delle iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno educativo 2026-27 a Perugia. Si parte il 14 aprile e l'ultimo giorno utile è previsto per il 3 giugno. Allo stesso tempo, per accompagnare le famiglie nella scelta, il Comune di Perugia e i servizi educativi privati del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Nidi d'infanzia a Modena, al via le iscrizioni. I posti a disposizione sono quasi 900Da lunedì 16 marzo fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi... Leggi anche: Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali