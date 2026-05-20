Dai palchi ai social | il caso dell' oleodotto infiamma lo scontro tra Iodice e Velardi

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro tra Iodice e Velardi si accende sui social e sui palchi pubblici riguardo alla vicenda dell’oleodotto e del trasferimento dei depositi di gasolio dalla zona orientale di Napoli a Marcianise. La discussione riguarda le decisioni prese in merito a questa operazione, che ha suscitato reazioni di vario tipo tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione di cittadini e rappresentanti politici, portando a confronti pubblici e a discussioni online.

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Si infiamma lo scontro politico sul caso dell’oleodotto e del possibile trasferimento dei depositi di gasolio dalla zona orientale di Napoli a Marcianise. A pochi giorni dal voto amministrativo, la questione ambientale diventa terreno di scontro durissimo tra i candidati sindaco Antonello Velardi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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