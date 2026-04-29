Il confronto mancato infiamma la campagna elettorale | faccia a faccia col manichino e scintille tra Iodice e Velardi
La campagna elettorale a Marcianise si accende con un episodio che ha attirato l'attenzione. Il candidato del centrodestra, Antonello Velardi, ha pubblicamente invitato la sua avversaria, Maria Luigia Iodice, a un confronto pubblico. Tuttavia, finora, non si è riusciti a organizzare un faccia a faccia tra i due, e il clima si fa sempre più teso con diverse dichiarazioni pubbliche.
Si infiammano i toni della campagna elettorale a Marcianise. Nei giorni scorsi il candidato del centrodestra Antonello Velardi aveva lanciato il guanto di sfida alla competitor Maria Luigia Iodice chiedendo un confronto pubblico.“La concretezza passa attraverso un dibattito serio tra chi si è.🔗 Leggi su Casertanews.it
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