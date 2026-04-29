Il confronto mancato infiamma la campagna elettorale | faccia a faccia col manichino e scintille tra Iodice e Velardi

La campagna elettorale a Marcianise si accende con un episodio che ha attirato l'attenzione. Il candidato del centrodestra, Antonello Velardi, ha pubblicamente invitato la sua avversaria, Maria Luigia Iodice, a un confronto pubblico. Tuttavia, finora, non si è riusciti a organizzare un faccia a faccia tra i due, e il clima si fa sempre più teso con diverse dichiarazioni pubbliche.