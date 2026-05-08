Elezioni al veleno Scambio di accuse tra Iodice e Velardi a colpi di post social

Le elezioni amministrative a Marcianise stanno facendo salire la tensione, con un acceso scambio di accuse tra i candidati sui social media. I post si susseguono e aumentano le tensioni tra le parti coinvolte, rendendo il clima sempre più infuocato. La situazione si fa più complessa mentre si avvicina il voto, con le comunicazioni tra i contendenti che continuano a suscitare attenzione.

Sempre più infuocato - e a tratti anche avvelenato - il clima politico attorno alle elezioni amministrative di Marcianise. Le scaramucce tra l'ex sindaco Antonello Velardi e l'ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice - sfidanti alla poltrona di sindaco - sono ormai quotidiane.Da qualche.🔗 Leggi su Casertanews.it

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