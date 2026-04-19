Beccati e denunciati dai carabinieri con arnesi da scasso e quattro tartarughe appena rubate

Durante un servizio notturno nel comune di Motta Sant'Anastasia, i carabinieri hanno fermato e denunciato due uomini di 40 e 31 anni. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di quattro tartarughe appena rubate. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli oggetti e le tartarughe, procedendo con le denunce a carico dei due soggetti.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato due uomini, di 40 e 31 anni, nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio nel comune di Motta Sant'Anastasia. Il primo è residente a San Pietro Clarenza, il secondo a Catania. Entrambi risultavano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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