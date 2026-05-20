Dai Baby nazisti alle grigliate nere | la stampa antifascista è una fabbrica di mostri
Nella giornata del 20 maggio, a Siena, tredici minorenni sono stati denunciati nell’ambito dell’operazione denominata “Format 18”. La stampa progressista ha dedicato ampio spazio alla notizia, presentando i giovani coinvolti come protagonisti di episodi che hanno attirato l’attenzione dei media. Le descrizioni pubblicate si sono concentrate sugli aspetti più controversi delle vicende, contribuendo a creare un’immagine forte e immediata dei fatti. La narrazione ha trovato spazio su diverse testate, spesso in relazione a temi più ampi di attualità politica e sociale.
Roma, 20 mag – La stampa progressista ha trovato i suoi nuovi mostri da prima pagina: tredici minorenni di Siena, denunciati nell’ambito dell’operazione “Format 18” e subito trasformati nel perfetto materiale narrativo per riaccendere la caccia alle streghe contro la destra buona per ogni stagione. Non un fatto di cronaca da raccontare, ma un’occasione politica da sfruttare secondo un copione già pronto: baby nazisti, chat nere, odio razziale, apologia, armi, simbologie, “galassia estremista”. Tutto dentro lo stesso pacchetto emotivo, tutto servito al lettore con il solito sottinteso: guardate cosa cova sempre sotto la destra italiana. I “baby nazisti” e la solita emergenza nera. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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