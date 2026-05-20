Dai Baby nazisti alle grigliate nere | la stampa antifascista è una fabbrica di mostri

Nella giornata del 20 maggio, a Siena, tredici minorenni sono stati denunciati nell’ambito dell’operazione denominata “Format 18”. La stampa progressista ha dedicato ampio spazio alla notizia, presentando i giovani coinvolti come protagonisti di episodi che hanno attirato l’attenzione dei media. Le descrizioni pubblicate si sono concentrate sugli aspetti più controversi delle vicende, contribuendo a creare un’immagine forte e immediata dei fatti. La narrazione ha trovato spazio su diverse testate, spesso in relazione a temi più ampi di attualità politica e sociale.

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