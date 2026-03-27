Negli ultimi mesi si sono registrati aumenti nelle segnalazioni di minori coinvolti in attività criminali, con episodi che vanno dall'uso di armi alla partecipazione a gruppi organizzati. Le forze dell’ordine hanno individuato alcune aree in cui la presenza di giovani coinvolti nella criminalità sembra più diffusa, portando alla luce una realtà che si distingue dai dati nazionali, evidenziando una situazione di emergenza sociale.

Baby gang anticamera della 'Quarta Mafia, l'inferno del crimine minorile in Capitanata: "All'inizio è un gioco, poi decide per te" Nel distretto giudiziario che comprende la più popolosa area della ‘Città Metropolitana’, Foggia è indiscutibilmente l’area “più preoccupante”. Un dato suffragato dalla realtà processuale: qui i fenomeni sono più numerosi in termini quantitativi, ma è la "qualità" del crimine a fare la differenza. Un dato sconcertante che inserisce la Capitanata in un circuito di violenza precoce che sembra emulare le dinamiche della criminalità organizzata adulta, la cosiddetta ‘Quarta Mafia’, nota per la sua efferatezza e la capacità di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Quei 'ragazzi fuori', dai tirapugni alle armi: la fabbrica del crimine che trasforma il gioco in mafia

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