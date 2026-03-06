Dai femminicidi alle baby gang | la mappa della violenza di genere in Umbria

In Umbria si registrano tre femminicidi e 1.316 procedimenti giudiziari relativi al cosiddetto “codice rosso”. Attualmente, nell’istituto penitenziario di Capanne ci sono 73 donne detenute. Si osserva anche un aumento delle violenze tra minori, spesso legate a relazioni sentimentali. La situazione riflette una diffusione della violenza di genere e tra i più giovani.

🔗 Leggi su Perugiatoday.it

