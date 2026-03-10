Dacia Striker il nuovo crossover da 25mila euro arriva in autunno con l' ibrido e il Gpl

A Parigi viene presentata la Dacia Striker, il nuovo crossover che arriverà in autunno e che costa circa 25mila euro. La vettura si distingue per un design spigoloso e un grande bagagliaio, con una lunghezza di 4,62 metri. È prevista nelle versioni ibride e Gpl, e si rivolge principalmente alle famiglie con un occhio al risparmio.

L'attesa è finita, queste sono le prime immagini di nuova Dacia Striker, modello identificato finora dalla stampa con le sigle Spacer o C-Neo, ma svelato in una anteprima a Parigi che ne ha rivelato il nome ufficiale, confermando poi tutte le migliori anticipazioni. La casa romena di proprietà del gruppo Renault ora affianca ai Suv Duster e Bigster una vettura media più classica, un crossover orientato alla abitabilità interna e alla capacità di carico da auto di fascia superiore. Il successo della citycar Dacia Sandero, vettura più venduta in Europa nel 2025, sta evidentemente a significare che esiste uno spazio molto ampio sul mercato per modelli che si rivolgano alla mobilità delle famiglie, con valori di robustezza ed economicità che prevalgono su tutti gli altri.