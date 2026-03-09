Dacia Duster Hybrid 155 la prova de Il Fattoit – Più potenza e meno consumi – FOTO

Una prova su strada della Dacia Duster Hybrid 155 rivela un aumento di potenza e una riduzione dei consumi rispetto ai modelli precedenti. La vettura, presentata recentemente, mostra miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza energetica, come evidenziato dalle immagini e dai test condotti. La nuova versione si distingue per un design rinnovato e caratteristiche tecniche aggiornate, catturando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Poco più di due anni fa Dacia ha presentato la terza generazione della Duster, dopo che le prime due avevano venduto oltre 2,2 milioni di unità. In questo biennio l'ultima arrivata ha già raggiunto il mezzo milione di esemplari ed è sempre il suv più venduto ai clienti privati di tutta Europa, un dato che dimostra la bontà del progetto. Uno dei motivi principali di questo apprezzamento è il design, che è sempre stato un punto di forza della Duster ma che con il modello attuale ha fatto un deciso passo in avanti.