Dacia Duster Hybrid 155 la prova | consumi prezzo e scheda tecnica

Tra le novità del listino Dacia Duster 2026 spicca la motorizzazione 1.8 full hybrid, che va a sostituire la precedente 1.6 con medesima tecnologia in termini di alimentazione. In un'epoca di downsizing, dove le cilindrate si fanno più piccole e le auto tendono a perdere un cilindro piuttosto che guadagnarlo, il gruppo Renault va controcorrente, ma sempre alla ricerca della massima efficienza possibile. Se esteticamente ed internamente rimane la Duster che da ormai due anni conosciamo, è sotto il cofano che cambia. Come anticipato, il 1.8 full hybrid sostituisce la precedente unità 1.6 da 140 Cv. Fronte endotermico, rimane un quattro cilindri in linea privo di turbina, da 109 Cv di potenza e 172 Nm di coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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