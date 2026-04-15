L'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dal presidente di una squadra di calcio durante un'intervista televisiva. L'associazione ha definito le accuse rivolte come gravi e infamanti, sottolineando l'inaccettabilità delle affermazioni. La risposta arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni originali o sulle eventuali conseguenze legali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, rilasciate durante un’intervista alla CBS. Questa risposta si è rivelata sia un attacco alle parole del presidente partenopeo che una difesa dell’integrità della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). In un comunicato dettagliato, l’AIACS ha espresso una netta condanna per le affermazioni ritenute “gravissime” da parte di De Laurentiis. Il presidente della SSC Napoli ha sostenuto che alcuni membri della Nazionale sarebbero coinvolti in pratiche disoneste, ricevendo “soldi sottobanco da agenti per convocare calciatori” nel team azzurro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Assoagenti risponde a De Laurentiis: «Accuse gravi e infamanti inaccettabili».

L’Assoagenti: “Parole di De Laurentiis gravi e diffamatorie. Abbiamo già sottoposto la questione alla Procura Federale”Le sue parole alla Cbs avevano già suscitato più di qualche spasmo di indignazione: “ É troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli,...

Assoagenti risponde a De Laurentiis: «Soldi sottobanco per le convocazioni in Nazionale? Mere insinuazioni diffamatorie. Se ha nomi e prove…»De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia.

Temi più discussi: L'Assoagenti risponde a De Laurentiis: Totale condanna per le sue gravissime affermazioni; Assoagenti replica a De Laurentiis: Accuse infamanti e di inaudita gravità; Assoagenti risponde a De Laurentiis: Soldi sottobanco per le convocazioni in Nazionale? Mere insinuazioni diffamatorie. Se ha nomi e prove...; L’Asso Agenti risponde con un duro comunicato alle accuse di De Laurentiis.

Assoagenti ha replicato a De Laurentiis dopo le dure accuse ai procuratori. Ecco il messaggio nei confronti del presidente del NapoliAssoagenti ha replicato a De Laurentiis dopo le dure accuse ai procuratori. Ecco il messaggio nei confronti del presidente del Napoli ... calcionews24.com

L'associazione italiana agenti risponde a De Laurentiis: Accusa di inaudita gravitàAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha definito gli agenti dei vampiri e queste sue dichiarazioni, l’AIACS (Assoagenti) ha diffuso un comunicato ufficiale in cui prende posizione con una fer ... msn.com

L’AIACS #Assoagenti risponde a #DeLaurentiis Duro comunicato: “Soldi sottobanco per convocare i giocatori in Nazionale Se il Presidente ha nomi e prove, ha il dovere di denunciarli; in caso contrario, le sue parole restano mere insinuazioni diffamato x.com

L’AIACS #Assoagenti risponde a #DeLaurentiis Duro comunicato ufficiale: “Soldi sottobanco per convocare i giocatori in Nazionale Se il Presidente ha nomi e prove, ha il dovere di denunciarli; in caso contrario, le sue parole restano mere insinuazioni d - facebook.com facebook