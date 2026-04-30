Ambulanze vecchie e fuori norma in Abruzzo Taglieri 5 stelle | Rischi inaccettabili per pazienti e operatori serve un cambio di modello

In Abruzzo, sono state segnalate ambulanze vecchie e non conformi alle norme di sicurezza, con alcuni mezzi che hanno percorso chilometraggi molto elevati. Inoltre, si riscontrano differenze significative tra le diverse aziende sanitarie della regione. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra operatori e pazienti, che si trovano a fronteggiare rischi potenzialmente elevati a causa di mezzi datati e non più adeguati.

Un quadro allarmante, fatto di ambulanze fuori dai limiti di sicurezza, chilometraggi record e profonde disparità tra le aziende sanitarie. È quanto emerge dall’interpellanza presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che porta all’attenzione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Tagli fino al 20% al Cup della Asl, servizi indeboliti e lavoratori a rischio": la denuncia di Taglieri (5 stelle)“Quella che viene presentata come una gara regionale – ma che nei fatti sta producendo effetti differenti da azienda ad azienda – rischia di tradursi... Figc, Salvini punta al cambio generazionale: basta vecchie glorieDurante un incontro organizzato dalla Lega a Milano questo 12 aprile, il vicepremier Salvini ha espresso la propria posizione riguardo al futuro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La denuncia di Taglieri (M5s): Ambulanze 118 vecchie e fuori norma in Abruzzo, inaccettabile; AMBULANZE 118 IN ABRUZZO VECCHIE E RISCHIOSE PER I PAZIENTI: INTERPELLANZA DI TAGLIERI A REGIONE; Sopralluogo della Soprintendenza nell'abbazia di San Liberatore a Serramonacesca dopo il crollo per il maltempo. Ambulanze vecchie e fuori norma, Taglieri: Rischi per pazienti e operatoriMigliaia di euro spesi per tenere in vita veicoli ormai obsoleti senza reali garanzie di affidabilità, prosegue il Capogruppo del M5S ... ekuonews.it La denuncia di Taglieri (M5s): Ambulanze 118 vecchie e fuori norma in Abruzzo, inaccettabileIl consigliere regionale del M5s Francesco Taglieri ha presentato un'interpellanza che porta all’attenzione della giunta una situazione definita non più tollerabile per un servizio essenziale come i ... ilpescara.it Ambulanze 118 vecchie e fuori norma. Taglieri (M5S) presenta interpellanza: “Rischi inaccettabili per pazienti e operatori, urge cambio di modello” https://www.espressione24.it/ambulanze-118-vecchie-e-fuori-norma-taglieri-m5s-presenta-interpellanza-rischi-i - facebook.com facebook 'SECCHIAMO QUESTI VECCHI' - LE INTERCETTAZIONI CHE INCHIODANO LUCA SPADA, L'AUTISTA DI AMBULANZE... x.com