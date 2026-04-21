Dl sicurezza Magi +Europa sparge 6 grammi di cannabis sul testo del decreto | Non tossica come alcol o tabacco - VIDEO
Un deputato ha versato circa sei grammi di cannabis sul testo del decreto sicurezza durante una presentazione pubblica. L’azione è avvenuta in risposta a un emendamento approvato al Senato, che modifica alcune norme del decreto. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social, mentre il parlamentare ha commentato che la sostanza non sarebbe tossica come alcol o tabacco. Nessun intervento o reazione immediata delle autorità è stata riportata.
L’iniziativa è stata organizzata per contestare l’emendamento approvato al Senato, che introduce un giro di vite significativo: in caso di uso reiterato e abituale, non verrebbe più riconosciuta la lieve entità del reato, di fatto equiparando droghe leggere e droghe pesanti sul piano sanzionatorio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Riccardo Magi sparge cannabis sul testo del dl Sicurezza e la cede, polemiche dopo la provocazione alla CameraRiccardo Magi, segretario di +Europa, si è presentato alla Camera dei Deputati con un vasetto al cui interno c’erano 5-6 grammi di cannabis.
Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Dl Sicurezza: Magi, chiesto incontro a Mattarella per segnalare scempio parlamento e allarme costituzionale; Dl Sicurezza, Magi distribuisce cannabis alla Camera; Magi porta la cannabis alla Camera: È più illegale il decreto Sicurezza...; Dl sicurezza, Magi porta cannabis alla Camera: serve regolamentare.
Cannabis protesta alla Camera, Magi: E' più illegale il decreto sicurezza. Cosa è successo al flash mob di +Eu e RadicaliProtesta di +Europa e Radicali per il 4/20 contro il Dl Sicurezza: iniziativa dimostrativa alla Camera e flash mob a Montecitorio. tag24.it
Dl sicurezza, Magi (+Eu): su iter abbiamo scritto a MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) - Sull'iter dell'esame del decreto sicurezza a Montecitorio, 'venerdì ci siamo rivolti al presidente della Camera, ma ... notizie.tiscali.it
#Magi su #cannabis: Necessario legalizzare per benefici sulla salute e nel contrasto alla criminalità organizzata facebook
Giornata internazionale della cannabis, Radicali e +Europa fumano a Piazza Montecitorio. Magi: "Si tratta di una stretta di stampo proibizionista, protesta non violenta" #ANSA x.com