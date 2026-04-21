Dl sicurezza Magi +Europa sparge 6 grammi di cannabis sul testo del decreto | Non tossica come alcol o tabacco - VIDEO

Un deputato ha versato circa sei grammi di cannabis sul testo del decreto sicurezza durante una presentazione pubblica. L’azione è avvenuta in risposta a un emendamento approvato al Senato, che modifica alcune norme del decreto. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social, mentre il parlamentare ha commentato che la sostanza non sarebbe tossica come alcol o tabacco. Nessun intervento o reazione immediata delle autorità è stata riportata.