Dopo i rilievi sui rimpatri intesa sul decreto Sicurezza Oggi il voto alla Camera e Meloni assicura | Nessun pasticcio

Oggi alla Camera si terrà il voto sul decreto Sicurezza, dopo le procedure di revisione sui rimpatri. La presidente del Consiglio ha confermato che non ci saranno cambiamenti imprevisti nel testo. La maggioranza parlamentare continua a sostenere il provvedimento, nonostante le contestazioni della sinistra e le occupazioni dei banchi da parte dell’opposizione. Le discussioni proseguono senza che siano stati adottati ulteriori emendamenti.

La maggioranza tira dritto sulla sicurezza. Non bastano le solite polemiche della sinistra e l'ennesima occupazione dei banchi del governo a Montecitorio, a demotivare chi, da mesi, lavora per un provvedimento che ha già subito i dovuti aggiustamenti. Dopo le interlocuzioni con il Colle, quindi, nessun stravolgimento. Il governo, ieri, ha posto la questione di fiducia e, dunque, nel pomeriggio odierno, dalle ore 18,00, dopo le consuete dichiarazioni, sarà votato il testo approvato nei giorni scorsi dal Senato. «Sul decreto – evidenzia la premier, Giorgia Meloni– che non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dopo i rilievi sui rimpatri, intesa sul decreto Sicurezza. Oggi il voto alla Camera e Meloni assicura: «Nessun pasticcio» Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Meloni: «La norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle» Leggi anche: Dl Sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Un decreto per i rilievi del Colle” Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Dl Sicurezza in Aula, caos alla Camera. Governo pone la fiducia; Dl sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle; Meloni: Dl sicurezza non è pasticcio, dopo rilievi Quirinale su rimpatri faremo provvedimento; Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Conte: gravissimo. Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: «Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio». Conte: gravissimo. Ira avvocatiIl governo porrà la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell'aula della Camera. Dalle 16 di domani, mercoledì ... msn.com Dopo aver colpito i cavi dell’alta tensione, un aereo si è schiantato in un parcheggio a Pacoima, a Los Angeles. Il pilota del Cessna, l’unico a bordo, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com facebook Graziano Cesari spegne le polemiche dopo #InterComo per l'episodio tra #Acerbi e #Douvikas: "Sozza ha arbitrato da 10+. C'è prima la trattenuta di Douvikas su Acerbi, vedete la maglia bianca che spunta da sotto! Giusto il fallo per l'Inter. Benissimo Sozza" x.com