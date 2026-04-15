Napoli e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis

A Napoli, si parla di un possibile addio di Conte e di come il club abbia già individuato un possibile sostituto. Gasperini è considerato il candidato principale in caso di uscita dell’attuale allenatore, e secondo fonti, il presidente partenopeo avrebbe già avuto diversi contatti con lui durante le valutazioni passate. La situazione resta da seguire, con molte ipotesi ancora aperte.

Gasperini rimane il candidato prioritario del Napoli in caso di addio di Conte. Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis lo ha già contattato più volte durante le precedenti valutazioni tecniche. Gasperini: il nome caldo per il dopo Conte. La possibilità che Conte lasci Napoli non è remota. Se dovesse accadere, la dirigenza partenopea non partirebbe da zero. Il tecnico dell’Atalanta rappresenta il profilo più appetibile sul mercato degli allenatori, avendo già sfiorato la panchina azzurra nel 2024 quando era in lizza insieme a Conte per la scelta finale. De Laurentiis non ha mai smesso di seguirlo: “è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte”, scrive il Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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