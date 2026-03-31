Dopo aver affrontato una grave malattia che lo ha portato a subire un trapianto, il giocatore ha deciso di condividere la sua esperienza scrivendo un libro. Recentemente, ha ripreso ad allenarsi e ha parlato di un episodio personale in cui sua figlia gli ha chiesto cosa fosse il coma, sottolineando il legame tra la sua vita privata e quella sportiva.

Nel giugno 2025 la diagnosi di leucemia mieloide gli aveva impedito di giocarsi la finale scudetto con la Virtus. A fine settembre il trapianto di midollo, il mese successivo il coma durato una decina di giorni. Achille Polonara però si è ripreso, ha lottato nei momenti bui e ieri, a Sassari, è tornato sul campo per i primi tiri del secondo tempo della sua vita. Polonara, com’è stato tornare in campo? "Riprendere la palla in mano dopo dieci mesi è stato emozionante, bello. All’inizio mi sembrava che fosse la prima volta che giocassi a basket, poi tiro dopo tiro la sensibilità è tornata sempre di più". Come procede il recupero? Quando la rivedremo in campo per una partita? "Per ora sono concentrato sul lavoro individuale, soprattutto fisico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polonara: "La mia partita non è in campo. Quando mia figlia mi ha chiesto 'Papà, cos'è il coma?'..."

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