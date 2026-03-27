Una madre ha scritto chiedendo consigli su come gestire la cena con il suo bambino di cinque anni, poiché il figlio fatica a rimanere seduto a tavola durante i pasti. La richiesta arriva dopo che l’adulto ha riscontrato difficoltà nel mantenere il bambino in posizione durante il momento della cena. La comunicazione è indirizzata a una dottoressa specializzata in ambito familiare o pediatrico.

Salve dottoressa, le scrivo perché ho problemi a gestire il momento della cena con il mio bambino, che ha cinque anni. Sembra essere regredito, perché lo scorso anno andava decisamente meglio! Mangiare fuori o anche solo cenare a casa è diventato un incubo perché non riesce a stare seduto per più di cinque minuti e cerca continuamente stimoli o vuole scappare dalla sedia. Come posso fargli capire che quando si mangia ci si concentra su quello e si sta seduti? Vorrei educarlo nel migliore dei modi e non far diventare il momento della cena un continuo rincorrerlo per casa o chiamarlo. Grazie. Cara mamma o caro papà, grazie per la domanda. Il momento della cena è uno dei momenti più complessi della giornata poiché entrano in gioco diverse variabili, capisco la sua difficoltà. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quando ceniamo mio figlio non riesce a stare seduto a tavola: cosa posso fare?”

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