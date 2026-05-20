Da Praga a Lisbona Atene e Madrid | nella Ue il salario minimo non basta più per pagare l’affitto È un male per i singoli ma anche per l’economia
In diverse grandi città europee, i salari minimi non sono più sufficienti a coprire i costi degli affitti, creando una disparità crescente tra entrate e spese abitative. Da Praga a Lisbona, Atene e Madrid, molte persone devono affrontare questa realtà, con un’inflessione evidente nel mercato immobiliare e nel potere d’acquisto. La situazione interessa sia i lavoratori che le economie locali, evidenziando una distanza crescente tra stipendi e costi di vita nelle principali capitali del continente.
In molte capitali europee lavorare non basta più nemmeno per affittare un appartamento. La divaricazione tra potere d’acquisto dei salari e mercato immobilia re è sempre più profonda. In media, l’affitto di un appartamento con due camere da letto nelle capitali Ue costa 218 euro in più rispetto al salario minimo mensile. L’istantanea impietosa arriva da un’analisi della Ces, la confederazione europea dei sindacati. A Praga, caso più borderline, per un bilocale serve il 185% del salario minimo lordo: tradotto, il costo di un affitto medio è di 1.710 euro, quando lo stipendio minimo è di 924 euro. Identico canone medio per Lisbona, ma con una retribuzione di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Peso dell'affitto sullo stipendio in Europa (Top 30 città)
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Duecentodiciotto euro. Tanto manca, in media, ogni mese, al salario minimo legale per coprire l’affitto di un appartamento con due camere in una capitale europea. Lo certifica la Ces, la Confederazione europea dei sindacati, il 5 maggio, mentre la Commissio x.com
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