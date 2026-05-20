Da Praga a Lisbona Atene e Madrid | nella Ue il salario minimo non basta più per pagare l’affitto È un male per i singoli ma anche per l’economia

In diverse grandi città europee, i salari minimi non sono più sufficienti a coprire i costi degli affitti, creando una disparità crescente tra entrate e spese abitative. Da Praga a Lisbona, Atene e Madrid, molte persone devono affrontare questa realtà, con un’inflessione evidente nel mercato immobiliare e nel potere d’acquisto. La situazione interessa sia i lavoratori che le economie locali, evidenziando una distanza crescente tra stipendi e costi di vita nelle principali capitali del continente.

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