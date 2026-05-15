Un confronto acceso tra alcuni rappresentanti politici riguarda la questione del salario. Da un lato, un gruppo di esponenti si schiera a favore di un salario equo, criticando le campagne che si concentrano esclusivamente sul salario minimo. Dall'altro, un altro fronte ribatte sostenendo che le proposte avanzate non siano sufficienti. La discussione si è svolta in un clima teso, con dichiarazioni che hanno evidenziato divergenze su come affrontare il tema delle retribuzioni e delle politiche salariali.

Il salario giusto finisce al centro di uno scambio di battute al vetriolo tra esponenti dem e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri che, ribadendo il sostegno alla misura varata dal governo con il decreto Primo Maggio, ha voluto mandare un messaggio chiaro al Pd: un invito a «smetterla di fare propaganda» e a prendere atto dell’autonomia del sindacato. Ma Bombardiere ne ha avute anche per la Cgil, cui ha lanciato un esplicito guanto di sfida intervenendo al XIX congresso FenealUil nazionale in corso a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Bombardieri al Pd: «Basta propaganda sui salari». «Ieri abbiamo fatto una polemica con il Pd e la ribadisco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bombardieri sfida Landini e gela il Pd: «Noi appoggiamo il salario giusto, basta propaganda su quello minimo»

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