Negli ultimi quindici anni, la Major League Soccer ha assistito all’arrivo di numerosi giocatori di alto livello provenienti da tutto il mondo. Da campioni già affermati a stelle emergenti, il campionato statunitense ha visto passare tra le sue fila tanti calciatori di fama internazionale. Tra i nomi più noti si trovano alcuni che hanno lasciato il segno in Europa prima di trasferirsi negli Stati Uniti, contribuendo a rendere la lega sempre più attrattiva e competitiva. Recentemente, anche un centrocampista di grande esperienza ha deciso di approdare a una delle squadre più note del campionato.

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Da Pirlo a Messi, fino a Casemiro: 15 anni di stelle alla conquista della MLS

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