Da Pirlo a Messi fino a Casemiro | 15 anni di stelle alla conquista della MLS
Negli ultimi quindici anni, la Major League Soccer ha assistito all’arrivo di numerosi giocatori di alto livello provenienti da tutto il mondo. Da campioni già affermati a stelle emergenti, il campionato statunitense ha visto passare tra le sue fila tanti calciatori di fama internazionale. Tra i nomi più noti si trovano alcuni che hanno lasciato il segno in Europa prima di trasferirsi negli Stati Uniti, contribuendo a rendere la lega sempre più attrattiva e competitiva. Recentemente, anche un centrocampista di grande esperienza ha deciso di approdare a una delle squadre più note del campionato.
Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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