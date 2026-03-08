DC United – Inter Miami 1-2 | De Paul e Messi in porta nella nervosa vittoria della MLS

Nel match tra DC United e Inter Miami, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-1. Lionel Messi è stato tra i marcatori, contribuendo al successo. Durante l’incontro, De Paul e Messi sono stati schierati come portieri, in una partita caratterizzata da tensione e nervosismo. L’evento si è svolto sabato all’M&T Bank Stadium, con l’Inter Miami che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in questa stagione MLS.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Messi è andato a segno mentre l’Inter Miami ha ottenuto vittorie consecutive nella MLS con una combattuta vittoria per 2-1 sul DC United sabato all’M&T Bank Stadium. Dopo aver perso la prima partita di stagione contro il Los Angeles FC, la squadra di Javier Mascherano ha fatto seguito al trionfo sull’Orlando City SC con un’altra grande vittoria in trasferta. Dopo aver messo alla prova Sean Johnson nella fase iniziale, Rodrigo De Paul ha aperto le marcature al 17? raccogliendo il passaggio di Telasco Segovia prima di deviare l’incrocio dei pali. Il continuo dominio di Miami è stato premiato 10 minuti più tardi da Messi, che dopo essere corso sulla palla di Mateo Silvetti alle spalle, ha colpito perfettamente Johnson in corsa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - DC United – Inter Miami 1-2: De Paul e Messi in porta nella nervosa vittoria della MLS Leggi anche: Messi è tornato! Doppietta clamorosa e vittoria in rimonta per l'Inter Miami Dos Santos dà alla LAFC un A+ per aver gestito Messi nella prima partita della MLSIl nuovo allenatore del Los Angeles FC Marc Dos Santos ha dato alla sua squadra un A+ per il modo in cui ha gestito Lionel Messi nella vittoria di... Approfondimenti e contenuti su Inter Miami. Temi più discussi: Pronostico DC United-Inter Miami CF: analisi e probabili formazioni 07/03/2026 MLS; D.C. United-Inter Miami 1-2: De Paul e Messi a segno nel sofferto successo in MLS; DC United draw historic crowd for Lionel Messi & Inter Miami visit; Lionel Messi e Telasco Segovia portano l’Inter Miami alla vittoria su Orlando Metropolis. Lionel Messi on the verge of 900th career goal after scoring in Inter Miami’s 2-1 win over DC UnitedThis Saturday, Inter Miami secured their second consecutive victory of the 2026 MLS season with a 2-1 win over DC United in Baltimore. Rodrigo De Paul opened the scoring, while Lionel Messi extended ... worldsoccertalk.com DC United vs Inter Miami LIVE streaming, TV channel, kick-off time & where to watch MLS 2026DC United are all set to lock horns with Inter Miami for their round three fixture of the 2026 Major League Soccer at the M&T Bank Stadium. khelnow.com Giovedì l'Inter Miami del presidente David Beckham e della stella argentina Lionel Messi è stata ricevuta alla Casa Bianca per festeggiare la vittoria della MLS Cup. Un'occasione che Trump ha utilizzato, ancora una volta, per normalizzare le sue politiche belli - facebook.com facebook Quello fra l’Inter Miami e Donald Trump è stato un incontro che ha scatenato molte polemiche. Javier Mascherano, l’allenatore del club, ha spiegato le dinamiche dietro a un momento che sarebbe dovuto rimanere nei limiti dello sport. Il Presidente degli USA, i x.com