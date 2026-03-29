Casemiro sfuma l’ipotesi Inter? Brasiliano verso l’MLS offerta già sul piatto I dettagli

Casemiro, finora accostato all’Inter come possibile arrivo a parametro zero, potrebbe invece trasferirsi negli Stati Uniti. Si parla di un’offerta già presente sul tavolo e di un possibile trasferimento verso la MLS. La decisione del giocatore sembra orientata verso questa nuova destinazione, lasciando da parte l’ipotesi di un trasferimento in Italia.

di Alberto Petrosilli Casemiro, accostato nelle ultime settimane all’Inter a parametro zero, potrebbe lasciare l’Europa e volare in MLS. Il futuro di Casemiro sembra allontanarsi dalla Serie A per abbracciare il sogno americano. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu mantiene il comando della classifica a 69 punti, le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono che il centrocampista brasiliano sia ormai a un passo dal volo transoceanico verso la Florida. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Casemiro verso la MLS: l’Inter Miami di Messi presenta la prima offerta ufficiale. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ Inter Miami ha rotto gli indugi avviando i dialoghi diretti con l’entourage dell’ex Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

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