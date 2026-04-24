Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026 | dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud via all’estero

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a partire l’8 maggio, coinvolgendo tutte le regioni italiane e alcune province. La corsa attraverserà diverse zone del Paese, partendo da sud e proseguendo lungo il territorio nazionale. Per la prima volta, la gara includerà anche alcune tappe all’estero, ampliando così il percorso tradizionale. Le tappe sono state annunciate e si svolgeranno in vari luoghi di Italia e oltre confine.

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e poi ci si trasferirà nel Bel Paese, dove si risalirà lo Stivale da Sud a Nord, prima del trasferimento a Roma per la grande chiusura prevista domenica 31 maggio. Si preannuncia un intenso viaggio di tre settimane, che ci terrà compagnia nel cuore della primavera e che rappresenterà come sempre un grande rito per l’intero Paese. La Corsa Rosa toccherà 17 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Sicilia, Sardegna e Umbria. Con una partenza all’estero, era impossibile toccare le due isole maggiori per ragioni logistiche e gli organizzatori hanno cercato di attraversare il maggior numero di aree della Nazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’estero Lunedì da Leoni del 20 aprile 2026 - Potenza: pareggio con vista Playoff e novità sulla CipZoo Notizie correlate Dove passa la Milano-Sanremo 2026? Tutte le città, i paesi, i comuni e le Regioni attraversateLa Milano-Sanremo 2026 si disputerà sabato 21 marzo: la primavera inizia con la prima Classica Monumento della stagione, appuntamento tradizionale... Leggi anche: Giro d'Italia 2026, novarese e Vco si preparano: dove passerà la corsa e la festa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FantaGiro d’Italia 2026: gioca e vinci premi esclusivi con la Corsa Rosa; Treviso città delle Donne: in ottomila alla Corsa in Rosa; La Valle d’Aosta aspetta il Giro d’Italia: La tappa di Pila può essere decisiva; Giro d'Italia 2026: quando passa in Liguria. Due tappe, gli orari dei passaggi e il percorso. Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’esteroIl Giro d'Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e ... oasport.it La Stella di Pila vetrina per la Corsa rosaLo sfondo del Monte Bianco è solo un primo assaggio dello spettacolo che sarà. Il trofeo del Giro d'Italia esposto alla Stella di Pila. Presentazione in alta quota della quattordicesima tappa, tutta ... rainews.it “Io sono Fvg” sponsor della maglia rosa già dalla corsa in partenza l’8 maggio: il “Garibaldi” dà l’accordo già concluso, Fedriga frena. I colloqui riguardano anche l’anno prossimo. - facebook.com facebook Meet your FantaCoaches of the FantaGiro d'Italia! The Corsa Rosa is about to begin… but first, it’s time to discover who will guide your team through the madness of the Giro Incontra i tuoi FantaCoach del FantaGiro d'Italia! La Corsa Rosa sta per inizi x.com