Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026 | dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud via all’estero

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a partire l’8 maggio, coinvolgendo tutte le regioni italiane e alcune province. La corsa attraverserà diverse zone del Paese, partendo da sud e proseguendo lungo il territorio nazionale. Per la prima volta, la gara includerà anche alcune tappe all’estero, ampliando così il percorso tradizionale. Le tappe sono state annunciate e si svolgeranno in vari luoghi di Italia e oltre confine.

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e poi ci si trasferirà nel Bel Paese, dove si risalirà lo Stivale da Sud a Nord, prima del trasferimento a Roma per la grande chiusura prevista domenica 31 maggio. Si preannuncia un intenso viaggio di tre settimane, che ci terrà compagnia nel cuore della primavera e che rappresenterà come sempre un grande rito per l’intero Paese. La Corsa Rosa toccherà 17 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Sicilia, Sardegna e Umbria. Con una partenza all’estero, era impossibile toccare le due isole maggiori per ragioni logistiche e gli organizzatori hanno cercato di attraversare il maggior numero di aree della Nazione.🔗 Leggi su Oasport.it

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