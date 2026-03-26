Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma | La Serie A mi si addice me l’ha consigliata lui… Di chi si tratta

Malen ha rilasciato una dichiarazione riguardo al suo passaggio alla Roma, affermando che la Serie A si adatta alle sue caratteristiche e che il trasferimento è stato consigliato da una persona. Il calciatore, noto per la sua presenza sia nella nazionale olandese che nel club giallorosso, ha condiviso alcuni dettagli sul percorso che lo ha portato in Italia.

Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui.». Di chi si tratta Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha detto Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…». Di chi si tratta Articoli correlati Malen Juve, l’affare sfuma definitivamente. Il giocatore ha detto sì alla Roma. I dettagli del trasferimentodi Redazione JuventusNews24Malen Juve, il giocatore non vestirà la maglia bianconera. Vicario Juventus, la pista si complica: l’estremo difensore ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A. Di quale si trattadi Redazione JuventusNews24Vicario Juventus, l’estremo difensore del Tottenham ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A.