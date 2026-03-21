Mi faceva sedere su di lui e mi toccava le cosce Sono diventata anoressica prof finisce a processo per violenza sessuale su un’alunna

Un professore di scuola media di Firenze è stato citato in giudizio con l’accusa di aver compiuto atti sessuali su una studentessa. Secondo quanto riferito, la vittima ha raccontato di essere stata fatta sedere sulle sue gambe e di essere stata toccata nelle cosce. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

Un professore di una scuola media di Firenze è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una sua studentessa. Il processo inizierà nel mese di giugno davanti al tribunale in composizione collegiale, a quasi dieci anni dai fatti contestati. Secondo l’impianto accusatorio della procura, coordinata dalla pm Ester Nocera, i presunti abusi risalgono al periodo tra il 2016 e il 2019. In quegli anni la studentessa, che oggi ha 21 anni, frequentava una scuola media dell’Oltrarno. Solo molto tempo dopo, ormai adulta, avrebbe trovato la forza di raccontare quanto accaduto. La studentessa ha sofferto a lungo di anoressia. Secondo la sua testimonianza, sarebbe stata provocata proprio dai comportamenti del docente. 🔗 Leggi su Open.online

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