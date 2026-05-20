Cybersecurity | il team DEAS batte i giganti e vince in Italia

Un team italiano nel settore della cybersecurity ha ottenuto una vittoria significativa contro due importanti aziende globali. La squadra ha superato le sfide poste da giganti come Microsoft e Nvidia, riuscendo a sbloccare tutte le 126 flag presenti in una competizione tecnica. Sono state adottate tecniche avanzate e strategie di analisi approfondita per raggiungere questo risultato. La vittoria è stata annunciata recentemente e ha attirato l’attenzione nel mondo della sicurezza informatica.

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? Punti chiave Come ha fatto un team italiano a superare Microsoft e Nvidia?. Quali tecniche avanzate hanno usato per sbloccare tutte le 126 flag?. Perché questi attacchi simulano le operazioni degli stati nemici?. Cosa significa questo primato per la sicurezza delle nostre infrastrutture?.? In Breve DEAS ha risolto 126 flag su 69 sfide in soli cinque giorni.. Solo 15 team mondiali hanno ottenuto il pieno sblocco delle sfide.. Il traguardo conferma il primato nazionale di DEAS per tre anni consecutivi.. La competizione ha simulato attacchi APT contro infrastrutture critiche e sistemi ICS.. Il team italiano DEAS ha conquistato il primo posto nazionale alla competizione internazionale Project Nightfall, organizzata da Hack The Box, concludendosi oggi la sfida globale dedicata alle abilità cyber offensive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: il team DEAS batte i giganti e vince in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Surviving as the Silicoid, Terraforming Humble | Master of Orion 2, Planet Crafter Sullo stesso argomento Leggi anche: Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026 Gli italiani di DEAS tra i top team mondiali nella cybersecurity offensivaNuovo importante risultato internazionale nel panorama della cybersecurity offensiva per DEAS, la società italiana fondata da Stefania Ranzato ha... DEAS tra i top team mondiali della cybersecurity: completate tutte le challenge della Hack The Box 2026La performance ottenuta da DEAS assume particolare rilevanza in un contesto in cui le competenze cyber offensive e la capacità di risposta ad attacchi avanzati rappresentano sempre più un elemento str ... affaritaliani.it Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS, società fondata da Stefania Ranzato, ha conquistato il primo ... iltempo.it