Giornata della Donna | convegno su parità di genere e intelligenza artificiale

Venerdì 6 marzo, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà il convegno, organizzato dal Comune di Genova, in occasione della Giornata internazionale della donna, sul tema: "Intelligenza Artificiale e Parità di Genere". L’evento esplorerà le opportunità e le insidie della rivoluzione digitale, ponendo l'accento sulla necessità di un’IA che sia strumento di inclusione e non di discriminazione: un focus sul futuro tecnologico e sociale della città. “L’intelligenza artificiale non è un’entità neutra: è lo specchio dei dati con cui la nutriamo - dichiara l’assessora ai Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Genova, Rita Bruzzone - Oggi la sfida non è solo tecnologica, ma profondamente culturale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cgil, giornata internazionale della donna: certificazione di genere e parità salarialeIn occasione della Giornata internazionale della donna, la CGIL Catania con il suo Coordinamento donne, insieme a Confindustria Catania e...

Giornata internazionale della Donna 2026: ingresso gratuito nei musei statali per tutte le donne. E tanti eventiIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l' 8 marzo 2026, tutte le donne avranno la possibilità di entrare gratuitamente in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ... girofvg.com

L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è un momento per riflettere sull’importanza del rispetto, della dignità e dei diritti di ogni donna. Ma è anche un’occasione per guardare in faccia una realtà che ancora preoccupa: i numeri della violenza sulle do facebook