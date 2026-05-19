LIVE Italia-Norvegia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il Blue Team alla ricerca della prima vittoria
Alle 18:05, un giocatore norvegese si è avvicinato alla porta avversaria con il disco, ma è stato disturbato da un difensore italiano al momento di tirare. La partita tra Italia e Norvegia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, è in corso e il team italiano cerca la sua prima vittoria. La diretta continua mentre i giocatori si affrontano sul ghiaccio, con azioni che si susseguono in un clima di grande tensione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18’05” Steen recupera il disco in posizione pericolosa. Il norvegese quando arriva al momento del tiro viene però disturbato dal difensore azzurro. 19’10 Gli azzurri partono aggressivi e compatti. La difesa norvegese però non di scompone e allontana il primo attacco tricolore. 20’00 Si comincia! Il primo ingaggio è vinto dall’Italia. PRIMO TEMPO 16.18 Manca pochissimo all’inizio del match! Le due squadre stanno scendendo sul ghiaccio. 16.16 Contro la Norvegia le possibilità di vittoria sono (forse) leggermente maggiori rispetto alle sfide già affrontate, servirà però una prestazione di assoluto livello per provare ad avere la meglio sulla compagina scandinava, che arriva a questa partita con una sconfitta contro la Slovacchia (2-1) e una netta vittoria sulla Slovenia (4-0). 🔗 Leggi su Oasport.it
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