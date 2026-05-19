LIVE Italia-Norvegia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il Blue Team alla ricerca della prima vittoria

Alle 18:05, un giocatore norvegese si è avvicinato alla porta avversaria con il disco, ma è stato disturbato da un difensore italiano al momento di tirare. La partita tra Italia e Norvegia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, è in corso e il team italiano cerca la sua prima vittoria. La diretta continua mentre i giocatori si affrontano sul ghiaccio, con azioni che si susseguono in un clima di grande tensione.

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