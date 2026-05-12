Hockey ghiaccio | l’Italia cede alla Gran Bretagna nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2026

Nell’ultima partita amichevole prima dei Mondiali 2026, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha perso contro la Gran Bretagna all’Acinque Ice Arena di Varese. La sconfitta è arrivata negli ultimi minuti del match, lasciando gli italiani con un risultato negativo. La partita ha avuto un andamento con momenti di equilibrio e altri di maggiore pressione da parte degli avversari britannici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un ko maturato nel finale, non un buon viatico verso i Mondiali 2026. La nazionale italiana di hockey su ghiaccio è uscita sconfitta questa sera dalla pista dell’Acinque Ice Arena di Varese, al termine di un’amichevole dai due volti contro la Gran Bretagna. Gli ospiti si sono imposti per 3-5, nel quarto e ultimo confronto complessivo fra queste due rappresentative (dopo quelli nel Regno Unito). LA CRONACA. L’Italia parte bene, mette pressione agli avversari e costruisce le occasioni che – dopo aver fronteggiato un’inferiorità numerica – portando il Blue Team in vantaggio al 17’11” con la zampata di Bradley: è il punto dell’1-0 con cui si va al riposo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia cede alla Gran Bretagna nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevoleL’Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top... Argomenti più discussi: Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Venticinque anni dopo l'Italia torna a giocare sul ghiaccio di Varese: l'ultimo dei nove precedenti nel 2001 con la Danimarca. Domenica e martedì gli azzurri sfidano la Gran Bretagna; Hockey ghiaccio: l’Italia torna a vincere in amichevole, Gran Bretagna al tappeto; Varese spinge gli azzurri: una buona Italia batte la Gran Bretagna per 2-0. L’Italia al lavoro sul ghiaccio di Varese verso le due sfide con la Gran Bretagna. Olmo Albis: In azzurro un’esperienza sin qui bellissima, voglio lottare per un posto al Mondiale hockeyitalia21.com/2026/05/07/lit… x.com Il tuo paese ha mai avuto un giocatore della Premier League inglese? reddit Hockey ghiaccio: l’Italia cede alla Gran Bretagna nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2026Un ko maturato nel finale, non un buon viatico verso i Mondiali 2026. La nazionale italiana di hockey su ghiaccio è uscita sconfitta questa sera dalla ... oasport.it