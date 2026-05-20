Un nuovo risultato di rilievo nel settore della cybersecurity italiana: il team DEAS si è piazzato al primo posto tra le squadre nazionali alla “Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall”. La competizione internazionale, organizzata dalla piattaforma Hack The Box, si è conclusa oggi, coinvolgendo team provenienti da diversi paesi. È questa la prima volta che un team italiano ottiene il primo posto in questa gara nel 2026.

Nuovo grande traguardo per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS si è classificata prima tra i team nostrani alla “Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall”, competizione internazionale organizzata da Hack The Box e conclusa oggi. La società fondata da Stefania Ranzato ha ottenuto anche un piazzamento tra i migliori team a livello mondiale. Tra gli appuntamenti di riferimento per la valutazione delle competenze offensive in ambito cyber, la gara ha visto la partecipazione di centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cybersecurity, DEAS prima in Italia alla Hack The Box 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Ways To FAKE A Direct Deposit For Bank Bonuses (2026 Update)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026

Cyber warfare e offensive security, Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondiali(Adnkronos) – Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana.

Cyber warfare e offensive security, Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondialiLa società fondata da Stefania Ranzato completa tutte le 69 challenge della competizione internazionale 'Project Nightfall'. Solo 15 realtà al mondo hanno raggiunto il full clear ... adnkronos.com

Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS, società fondata da Stefania Ranzato, ha conquistato il primo ... iltempo.it