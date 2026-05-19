Cybersecurity | QuoIntelligence punta al mondo con 7,3 milioni di €

Un'azienda specializzata in cybersecurity ha annunciato un investimento di 7,3 milioni di euro destinato a espandersi a livello internazionale. La società si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati e individuare segnali di possibili crisi o attacchi informatici in anticipo rispetto ad altri strumenti tradizionali. Le domande principali riguardano come questa tecnologia possa anticipare eventi di portata globale e quali siano i metodi impiegati per migliorare la prevenzione delle minacce digitali.

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? Domande chiave Come può un'intelligenza artificiale prevedere una crisi globale prima degli altri?. Perché le medie imprese non riescono a proteggersi dai rischi geopolitici?. Chi sono i professionisti dietro l'assistente digitale Karla?. Come cambierà il mercato della cybersecurity con il modello SaaS di QuoIntelligence?.? In Breve Round Serie A guidato da Elevator Ventures per espansione in Canada e Medio Oriente.. Team composto dal CTO Odín Rodríguez e dal COO Antonio Arias.. Integrazione con versione Mercury prevista a partire da settembre 2025.. Fondatore Marco Riccardi esperto in sicurezza informatica presso Deutsche Bank.. La startup QuoIntelligence ha chiuso un round di finanziamento Serie A da 7,3 milioni di euro guidato da Elevator Ventures per potenziare la propria tecnologia di analisi cyber. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: QuoIntelligence punta al mondo con 7,3 milioni di € ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leonardo punta al 2030: cybersecurity e scudo spazialeIl 12 marzo 2026 segna un punto di svolta per il gruppo industriale Leonardo, che ha appena aggiornato la sua strategia verso il 2030 con un espanso... Masullas, Vacca punta al bis: la lista con 15 milioni di investimenti? Punti chiave Chi sono i nuovi volti che affiancano la giunta uscente? Come verranno utilizzati i 15 milioni di euro intercettati? Quali errori...