Innovation Cybersecurity Summit 2026 | strategie e IA

Si è conclusa a Roma la sesta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, evento che ha visto la partecipazione di più di 500 professionisti tra rappresentanti governativi, forze armate e leader nel settore tecnologico. Durante l’incontro sono state discusse strategie legate alla sicurezza informatica e all’intelligenza artificiale, con interventi e presentazioni di esperti provenienti da vari ambiti. La conferenza ha coinvolto diverse realtà impegnate nel settore, offrendo un’occasione di confronto tra i partecipanti.

(Adnkronos) – Teminata a Roma la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, un appuntamento che ha riunito oltre 500 esperti tra rappresentanti del Governo, Forze Armate e leader del settore tecnologico. L'evento, svoltosi presso Palazzo Simonetti Odescalchi, ha delineato una tabella di marcia precisa per il rafforzamento della cyber defence italiana, ponendo l'accento sulla necessità di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Cybersecurity Trends in 2026: Shadow AI, Quantum & Deepfakes Notizie correlate Cybersicurezza: al via domani a Roma la sesta edizione dell’Innovation summitPrendera’ il via domani a Roma, nell’aula magna dell’Universita’ degli Studi Guglielmo Marconi, a palazzo Simonetti Odescalchi, la due giorni di... Welfare & HR Summit 2026: IA e salari, le sfide del lavoroLavoro e welfare: tra salari, tutele e sfide future Il prossimo 26 febbraio, in abbinata con il quotidiano, uscirà un numero speciale di Norme e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Innovation Cybersecurity summit, VI edizione. A Roma le nuove tecnologie per la difesa; Innovation Cybersecurity Summit, al via la sesta edizione; Successo della VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit; Al via la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity summit. Al via la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity summitLa piattaforma nazionale di riferimento su cyber defence, innovazione e sicurezza delle tecnologie per la difesa ... today.it Innovation Cybersecurity Summit, al via la sesta edizione(Adnkronos) - L'evento, in programma il 14 e 15 aprile 2026 presso l'Aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Palazzo Simonetti Odescalchi, si configura come la piattaforma nazionale ... msn.com #Diretta su #Eurocomunicazione (.com, .eu) e #social (dove rimarrà visibile) #Innovation & #Cybersecurity #Summit 2026: il futuro digitale 2° giorno YouTube: youtube.com/watchv=JAIgm5… Facebook: facebook.com/Eurocomunicazi… Instagram: instagram. x.com Lucio Malan. New Music · Professional. Questa mattina all’ Innovation Cybersecurity Summit, convegno su Cybersicurezza, intelligenza artificiale e innovazione come fattore chiave dei nuovi equilibri della geopolitica del digitale, con l’Associazione Nazionale facebook