La sicurezza nelle corse sportive dipende dalla preparazione dei piloti e dagli strumenti che possiedono. Le certificazioni e i programmi di formazione sono fondamentali per garantire che chi guida abbia le competenze necessarie a gestire situazioni di rischio. Sulla pista, la velocità rappresenta un elemento che richiede attenzione e rispetto, e tutto ciò si ottiene attraverso un percorso di apprendimento specifico.

La sicurezza parte dalla preparazione. Sulla pista, la velocità è una variabile che richiede rispetto, e il rispetto si costruisce in primo luogo con una formazione adeguata. Non basta essere appassionati o autodidatti: anche il più esperto può perdere il controllo se non conosce tutti i meccanismi di una guida consapevole. È un’illusione quella di pensare che, una volta messo in mano un volante in un circuito, tutto possa essere lasciato al feeling o all’istinto. La realtà dice che la formazione rappresenta il primo e più efficace strumento per ridurre rischi e prevenire errori. Le aziende specializzate, come RSE Italia, hanno fatto della formazione e delle certificazioni un loro punto di forza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il ruolo delle certificazioni e della formazione nella sicurezza delle esperienze di guida sportiva

