A Empoli si terrà un evento dedicato alla performance, con la presenza di un noto calciatore coinvolto in un Performance Talk. Durante l'incontro, il calciatore discuterà dei temi legati alla mentalità sportiva e alla preparazione mentale, affrontando anche il rapporto tra questa e la filosofia del marchio automobilistico. L'evento vedrà la partecipazione di altri esperti e appassionati, creando un momento di confronto tra sport e performance. La serata si svolgerà presso una location dedicata alla cultura automobilistica e sportiva.

? Punti chiave Chi incontrerà Ciccio Caputo durante il Performance Talk a Empoli?. Come si collegano la mentalità sportiva e la filosofia CUPRA?. Cosa prevede la sfida di palleggio per i partecipanti all'evento?. Perché Piemme Auto ha scelto di trasformare il garage in esperienza?.? In Breve Intervista Performance Talk con Andrea Capretti, Massimiliano Mechetti e Giuseppe Telesca.. Degustazione Gin Brusco, Birra Pagnotta e DJ set di Davide Bianucci.. Challenge di palleggi con premi e distribuzione gadget brand CUPRA.. Evento riservato a ospiti su prenotazione presso il garage di Via Lucchese 223.. Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 19.00, il CUPRA Garage Empoli in Via Lucchese 223 ospiterà la CUPRA Night, un evento esclusivo organizzato da Piemme Auto con Ciccio Caputo come protagonista principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CUPRA Night a Empoli: Ciccio Caputo e il mondo della performance

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