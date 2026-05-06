Francesco Caputo, noto come ‘Ciccio’, ha vestito la maglia dell’Empoli in due periodi distinti, dal 2017 al 2019 e dal 2023 al 2025, totalizzando complessivamente 124 presenze e segnando 52 reti. La partita tra Monza e Empoli ha attirato l’attenzione per le parole di Caputo, che ha sottolineato l’importanza di gestire con attenzione i diversi momenti della gara.

Francesco Caputo, per tutti ‘Ciccio’, è uno che l’ Empoli lo ha vissuto a pieno tra il 2017 e il 2019, e in un secondo momento, tra il 2023 e il 2025, lassi di tempo nel quale ha raccolto ben 124 presenze e 52 reti. Dalla beffarda retrocessione dell’ultima giornata alla sua prima stagione in A, alla salvezza in extremis della stagione 2023-24, contro la Roma, alla sua penultima presenza in maglia azzurra: quando si tratta dell’ultima giornata, ‘Ciccio’ sa bene cosa si prova e cosa serve per raggiungere l’obiettivo. Si aspettava una stagione così difficile dell’Empoli? "Difficile aspettarselo, soprattutto dopo una buona prima parte di campionato, mentre la seconda parte è andata nella direzione completamente opposta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza-Empoli, la chiave di lettura di Caputo: "Sarà fondamentale gestire i vari momenti"

Notizie correlate

L’Empoli è ancora padrone del suo destino: "Sarà fondamentale alzare l’attenzione"Andare a prendersi a Venezia quello che è stato lasciato per strada contro l’Entella.

Non depositi, ma flussi. La chiave di lettura del warfare contemporaneo secondo il MwiIn una dinamica bellica di medio-lungo periodo, non si può pensare che sia il volume delle scorte a determinare la capacità di uno Stato di sostenere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Avellino - Modena in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Monza, la delusione non modifica l’obiettivo: gli scenari per la Serie A; Serie B, i verdetti della 37esima: Venezia in A, Padova e Sampdoria salve; Empoli, dai sogni di gloria all’incubo retrocessione: che crollo nel girone di ritorno!.

Monza-Empoli, ospiti in vantaggio di misura nei precedenti brianzoliIl destino non è più nelle mani del Monza di Paolo Bianco. La brutta caduta di Mantova ha riaperto il cassetto di simili, amari ricordi da epilogo in Serie B e la diretta concorrente Frosinone è a un ... monza-news.it

I Più e Meno di Monza-EmpoliL’Empoli si prepara ad affrontare l’ultima trasferta della regular season, contro un Monza che rimane in corsa per la Serie A, anche se con residue speranze. Indubbiamente la vittoria interna contro ... pianetaempoli.it

#MonzaEmpoli Prezzi speciali e Tribuna Est 2° Livello aperta, info biglietti https://bit.ly/Tickets-Monza-Empoli-25-26 - facebook.com facebook

Monza-Empoli, info tickets Come da disposizione delle autorità competenti, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Firenze Per tutte le info sulla vendita visita il nostro sito x.com