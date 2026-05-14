ICAR | Lunedì 18 maggio la concessionaria si accende con la CUPRA Night

Lunedì 18 maggio, la concessionaria rimarrà aperta fino alle 23:00 grazie alla CUPRA Night, un evento dedicato agli appassionati di motori, design e innovazione. La serata rappresenta un'occasione speciale per visitare la concessionaria in un orario insolito e scoprire le ultime novità del marchio CUPRA. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi promozionali organizzati dalla concessionaria per coinvolgere il pubblico e presentare le proprie offerte.

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Una serata speciale dedicata agli appassionati di motori, design e innovazione: lunedì 18 maggio la concessionaria prolunga eccezionalmente il proprio orario di apertura fino alle 23:00 in occasione della CUPRA Night.Per l’evento, tutti i saloni saranno aperti al pubblico con un’esperienza.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una serata esclusiva all’ICAR CUPRA GaragePer la notte del 13 marzo, la nostra concessionaria si trasformerà in un ambiente esclusivo e coinvolgente, dove potrai scoprire l’intera gamma CUPRA... Lunedì 18 maggio Bologna si ferma: bus e Marconi Express a rischio per tutta la giornataLunedì 18 maggio si preannuncia una giornata complicata per pendolari, studenti e lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici tra Bologna,... Argomenti più discussi: Icar Latina, si accende la Cupra Night; Gazzetta.it - Stallo per il derby di Roma: se slittasse, Genoa-Milan si potrebbe giocare lunedì alle 18. ICAR: Lunedì 18 maggio la concessionaria si accende con la CUPRA NightUna serata speciale dedicata agli appassionati di motori, design e innovazione: lunedì 18 maggio la concessionaria prolunga eccezionalmente il proprio orario di apertura fino alle 23:00 in occasione d ... latinatoday.it Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoSciopero generale il 18 maggio: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici a rischio. Ecco orari, fasce garantite e servizi essenziali. panorama.it