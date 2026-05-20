Cultura protocollo di cooperazione internazionale tra I Municipio Roma e Manhattan a New York?

È stato firmato il primo Protocollo di intesa per la cooperazione culturale tra due grandi centri storici urbani, uno situato nella capitale italiana e l’altro a New York. La firma rappresenta l’avvio di un accordo che coinvolge istituzioni di entrambe le città, con l’obiettivo di promuovere scambi culturali e collaborazioni tra i due contesti. L’evento si è svolto recentemente e segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra le due metropoli attraverso iniziative di carattere culturale.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Prende il via il primo Protocollo d'Intesa per la Cooperazione Culturale tra grandi centri storici urbani. Il Municipio I Roma Centro e il distretto di Manhattan, cuore storico di New York, hanno sottoscritto oggi l'accordo nell'ambito del Forum Cultura Roma Centro (Archivi, Biblioteche, Musei, Scuole) della Camera di Commercio di Roma. Il presidente del distretto di Manhattan Brad Hoylman-Sigal ha messo la firma su un'intesa, che prevede un quadro di cooperazione culturale e dialogo istituzionale tra i due grandi centri storici. L'accordo, che rimarrà in vigore per tre anni, è stato ideato con l'obiettivo di dare vita a una nuova rete internazionale fondata sulla cooperazione culturale, sul confronto tra modelli di governance e sulla valorizzazione della cultura come infrastruttura pubblica contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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