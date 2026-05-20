Culla per la vita la struttura rimane inutilizzabile Mazzoni | Forse si dovrà valutare una nuova collocazione
La culla per la vita di Ravenna, inaugurata nell’ottobre del 2023 presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione, rimane attualmente chiusa e non è stata ancora riaperta. L’unico centro di questo tipo attivo nella regione è stato chiuso nel maggio 2025. Le autorità stanno valutando possibili soluzioni, con un rappresentante che ha suggerito di considerare una nuova collocazione per la struttura. Al momento, non sono stati annunciati piani concreti per il futuro del presidio.
La culla per la vita di Ravenna per ora rimane chiusa. Sul futuro dell'unico presidio di questo tipo attivo in Romagna, inaugurato nell'ottobre del 2023 alla parrocchia di Santa Maria del Torrione, e chiuso dal maggio 2025, non ci sono buone notizie. A fare un punto sul tema, nel consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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