Culla per la vita la struttura rimane inutilizzabile Mazzoni | Forse si dovrà valutare una nuova collocazione

La culla per la vita di Ravenna, inaugurata nell’ottobre del 2023 presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione, rimane attualmente chiusa e non è stata ancora riaperta. L’unico centro di questo tipo attivo nella regione è stato chiuso nel maggio 2025. Le autorità stanno valutando possibili soluzioni, con un rappresentante che ha suggerito di considerare una nuova collocazione per la struttura. Al momento, non sono stati annunciati piani concreti per il futuro del presidio.

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